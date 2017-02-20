На Крым надвигаются ураганный ветер и ливни
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости (Крым). В Крыму на
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости (Крым). В Крыму на
«По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”
В ГУ МЧС РФ по РК просят жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасности при сильном ветре. В частности, необходимо плотно закрывать окна квартир, убирать с дворов и балконов незакрепленные легковесные конструкции, держаться подальше от рекламных щитов и линий электропередачи, укрыться от сильного ветра в подземных переходах или подъездах зданий, не парковать автомобили вблизи крупных деревьев и не трогать оборванные электропровода.