На Крым надвигаются ураганный ветер и ливни

«По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” 21—22 февраля в Крыму ожидаются сильные дожди, в горах с мокрым снегом; сильный юго-западный ветер 15−20 м/с» — рассказали в ведомстве.

В ГУ МЧС РФ по РК просят жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасности при сильном ветре. В частности, необходимо плотно закрывать окна квартир, убирать с дворов и балконов незакрепленные легковесные конструкции, держаться подальше от рекламных щитов и линий электропередачи, укрыться от сильного ветра в подземных переходах или подъездах зданий, не парковать автомобили вблизи крупных деревьев и не трогать оборванные электропровода.