Корабли Балтфлота отработают оборону от ударов с моря и воздуха
В морских полигонах Балтийского флота в Калининградской области экипажи боевых кораблей проведут артиллерийские стрельбы по воздушным и морским мишеням различной сложности.
В морских полигонах Балтийского флота в Калининградской области экипажи боевых кораблей проведут артиллерийские стрельбы по воздушным и морским мишеням различной сложности.
Как сообщили в отделе информационного обеспечения
В море кораблям, объединенным в несколько тактических группировок, предстоит выполнить задачи по предназначению — противокорабельной и противовоздушной обороне. В состав группировок войдут основные ударные силы Балтийской ВМБ — малые ракетные корабли и катера, а также различные суда вспомогательного флота.
В общей сложности, в маневрах примут участие порядка 10 кораблей и вспомогательных судов флота. Они уже готовятся к выходу в море.