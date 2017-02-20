Корабли Балтфлота отработают оборону от ударов с моря и воздуха

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, на первом этапе учения экипажи кораблей Балтийской военно-морской базы отработают учебно-боевые задачи в пункте базирования: подготовка к плаванию и отработка боевой и повседневной организации в условиях базы.

В море кораблям, объединенным в несколько тактических группировок, предстоит выполнить задачи по предназначению — противокорабельной и противовоздушной обороне. В состав группировок войдут основные ударные силы Балтийской ВМБ — малые ракетные корабли и катера, а также различные суда вспомогательного флота.

В общей сложности, в маневрах примут участие порядка 10 кораблей и вспомогательных судов флота. Они уже готовятся к выходу в море.