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16:59 (мск), источник: "Российская газета"

Корабли Балтфлота отработают оборону от ударов с моря и воздуха

В морских полигонах Балтийского флота в Калининградской области экипажи боевых кораблей проведут артиллерийские стрельбы по воздушным и морским мишеням различной сложности.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, на первом этапе учения экипажи кораблей Балтийской военно-морской базы отработают учебно-боевые задачи в пункте базирования: подготовка к плаванию и отработка боевой и повседневной организации в условиях базы.

В море кораблям, объединенным в несколько тактических группировок, предстоит выполнить задачи по предназначению — противокорабельной и противовоздушной обороне. В состав группировок войдут основные ударные силы Балтийской ВМБ — малые ракетные корабли и катера, а также различные суда вспомогательного флота.

В общей сложности, в маневрах примут участие порядка 10 кораблей и вспомогательных судов флота. Они уже готовятся к выходу в море.

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