В Самаре откроются предпраздничные сельскохозяйственные ярмарки

На них будет представлена продукция сельхозтоваропроизводителей, организаций потребительской кооперации, владельцев личных подсобных хозяйств Самарской области.

Цены на ярмарочную продукцию по отдельным позициям ниже цен торговых сетей на 10−30%.

Адреса ярмарочных площадок:

В Красноглинском районе с 22 февраля по 8 марта:

в пос. Мехзавод, квартал 4, перед домом № 9 (ДК «Октябрь»); в микрорайоне Крутые Ключи по ул. Маршала Устинова, напротив дома № 3.

В Кировском районе с 22 февраля по 8 марта:

Аэропортовское шоссе, 74, (территория ярмарки «Заря»); ул. Земеца, 20, предзаводская площадка з-да «Прогресс».

В Железнодорожном районе с 22 февраля по 8 марта:

ул. Гагарина около домов № 37−47.

В Советском районе:

ул. Авроры/Аэродромная — по выходным дням в период с 22 февраля по 7 марта; проспект Кирова, 34 В литера А (территория проходной ОАО «Самарский подшипниковый завод») с 22 февраля по 3 марта.

В Октябрьском районе 6 марта:

ул. Ново-Садовая, 20.

В Ленинском районе с 22 февраля по 8 марта:

ул. Клиническая/Чернореченская; ул. Владимирская/Коммунистическая.

В Промышленном районе с 22 февраля по 8 марта:

пер. Костромской, 8; проспект Кирова, 30/Заводское шоссе; ул. Ново-Садовая в районе ТЦ Поляна; Московское шоссе, в районе дома № 147/ул. Воронежская.

В Куйбышевском районе с 22 февраля по 8 марта:

Пугачевский тракт, в районе дома № 13.