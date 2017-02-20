Ночью и утром 21 февраля в Казани прогнозируют метель и сильный ветер

Ночью и днем 21 февраля ожидается сильный юго-западный ветер порывами до 16 м/с, метель с ухудшением видимости до 500−1000 м и менее.

Ночью в столице Татарстана ожидается мокрый снег, минимальная температура воздуха составит 1 градус мороза. На дорогах гололедица. Днем 21 февраля прогнозируется мокрый снег, местами с моросью. Максимальная температура воздуха составит 1−3 градуса тепла, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.