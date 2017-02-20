Ночью и утром 21 февраля в Казани прогнозируют метель и сильный ветер
(Город Казань KZN.RU, 20 февраля). Синоптики предупреждают казанцев об ухудшении погодных условий.
(Город Казань KZN.RU, 20 февраля). Синоптики предупреждают казанцев об ухудшении погодных условий.
Ночью и днем 21 февраля ожидается сильный
Ночью в столице Татарстана ожидается мокрый снег, минимальная температура воздуха составит 1 градус мороза. На дорогах гололедица. Днем 21 февраля прогнозируется мокрый снег, местами с моросью. Максимальная температура воздуха составит 1−3 градуса тепла, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.