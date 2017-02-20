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16:19 (мск), источник: ТАСС

Гастрономический путеводитель может появиться на Среднем Урале в 2017 г

Профессионалам очень сложно выделить уральскую кухню, потому что здесь проживает много различных народностей, отметила директор регионального Центра развития туризма Эльмира Туканова.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Первый гастрономический путеводитель с рецептами и местами приготовления традиционных уральских блюд может появиться в Свердловской области в конце 2017 года. Об этом на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС сообщила директор регионального Центра развития туризма Эльмира Туканова.

Она отметила, что идея создания гастрономического путеводителя, где будут собраны рецепты и специалитеты уральской кухни, обсуждается давно.

«Профессионалам очень сложно выделить уральскую кухню, потому что здесь проживает много различных народностей, существует много разных традиций. Я думаю, в конце этого года при благополучном стечении обстоятельств гастрономический путеводитель по Свердловской области будет издан», — сказала она.

Эльмира Туканова также отметила, что в буклет войдут не только рецепты, но и уникальные места, связанные с той или иной гастрономической особенностью. «Формат путеводителя предполагает не только рецепты, но и точки на карте, куда можно поехать и попробовать блюда. Суть в том, чтобы показать уникальность, это необязательно блины и пельмени, важны ингредиенты, которые используются в традиционной кухне, это и черемуха, и клюква, и брусника, и грибы», — добавила она.

Для создания путеводителя будут привлекаться и эксперты из Федерации рестораторов и отельеров, которые могут подтвердить, что-то или иное блюдо присуще именно Уралу. «Для этого будет организован инфотур, в рамках которого эксперты смогут посетить муниципалитеты, изучить составляющие блюд. В зависимости от их решения в книгу войдут рецепты, какие — пока неизвестно», — пояснила в беседе с ТАСС Эльмира Туканова.

По ее словам, создание такого путеводителя связано с большим спросом. «Он будет интересен всем, так как сегодня гастрономическая тема очень привлекательна для любого туриста», — резюмировала Туканова.

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