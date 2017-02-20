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15:59 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Пайщики «Бухты Квинс» взяли в «осаду» мэрию Екатеринбурга

Устроив 15 одиночных пикетов.

Полтора десятка пайщиков ПЖСК «Бухта Квинс» 20 февраля провели серию одиночных пикетов, выстроившись с плакатами вдоль главной улицы Екатеринбурга — проспекта Ленина, сообщает «Уралинформбюро». «Новиков, верни деньги!» — призывали участники акции у стен мэрии.

ПЖСК «Бухта Квинс» был организован бардом Александром Новиковым совместно с замминистра экономики Свердловской области Михаилом Шилимановым в 2010 году. Спустя год стройка неожиданно была свернута. 65 пайщиков, вложившие в проект порядка 150 миллионов рублей, все это время безуспешно пытаются вернуть свои деньги. В конце 2016 года А. Новиков был признан обвиняемым по делу о выводе средств со счетов кооператива, после чего он пообещал всем все вернуть, но этого не произошло.

Как рассказала «Уралинформбюро» председатель кооператива Зиля Булатова, обеспокоенность пайщиков вызвана затягиванием привлечения шансонье к ответственности. Неделю назад дело было передано из главного следственного управления региональной полиции в СУ СКР по Свердловской области. При этом фактически расследование окончено, но теперь по формальным причинам его передача в суд откладывается минимум на 5 месяцев.

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