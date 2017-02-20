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17:26 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Первые подснежники и цикламены зацвели в Краснодарском крае

Краснодар, 20 февраля, KrasnodarMedia. Первые весенние цветы показались из-под снега в Туапсинском районе Краснодарского края.

Источник: KrasnodarMedia.su

Зацвести краснокнижным растениям не помешали даже прошедшие снегопады и холода. Жители и гости Туапсе были так рады появлению первоцветов, что даже помогали подснежникам и цикламенам пробиться сквозь снег, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на «Кубань 24».

«Выхожу, а тут снег, все засыпано, цветов не видно. Начала раскапывать, полила теплой водой, поднялись», — рассказала турист Маргарита Романенко.

Почти месяц раскрывшиеся примулы, фиалки и цикламены будут радовать туапсинцев. Затем распустятся более теплолюбивые лесные цветы, сообщает «Кубань 24».

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