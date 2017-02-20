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18:04 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградская область упала на девять строчек в рейтинге качества жизни

Волгоградская область упала на девять строчек в «Рейтинге российских регионов по качеству жизни-2016».

Как сообщает «РИА Новости», эксперты которого составляли рейтинг, в 2016 году регион занял 40-е место, тогда как в 2015 году — 31-ю строчку рейтинга. Связано такое падение с тем, что в регионе повысились сроки поиска работы безработными, выросло число потерпевших физических лиц, снизилось отношение денежных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг и ухудшился ряд некоторых других показателей.

«В то же время в Волгоградской области была зафиксированы и позитивная динамика, например, вырос объем вкладов физических лиц в банках, повысилась обеспеченность населения жильем», — отмечают эксперты.

Первое место рейтинга досталось Москве, а последнее — республике Тыва.

Отметим, что рейтинг составлялся на основе комплексного учета различных показателей, фиксирующих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в различных социальных сферах. При формировании топа были отобраны 72 показателя — от уровня экономического развития и объема доходов населения до обеспеченности населения различными видами услуг и климатических условий в регионе.

При составлении рейтинга использовались данные Росстата, Минздрава РФ, Минфина РФ, ЦБ РФ, сайты региональных органов власти и другие открытые источники.

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