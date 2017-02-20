Москвичам могут разрешить устанавливать солнечные батареи на крышах

По мнению председателя Мосгордумы, члена комитета по жилищной политике Алексея Шапошникова, использование солнечных батарей в столице — вполне реальная идея, однако Москве еще предстоит выяснить, каким образом новые источники энергии впишутся в городскую инфраструктуру.

Насколько это реально и выгодно, в эфире радиостанции «Москва FM» рассказали председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и гендиректор благотворительного фонда «Экология для всех» Леонид Бочин.

Есть вопросы, которые нужно обсуждать с техническими специалистами: какие системы могут ставиться, где они могут располагаться, а также каким образом они будут включены в городские сети и куда будет деваться излишек электричества. Надо выработать общие подходы, как это реализовывать в таких мегаполисах, как Москва.

Солнечные батареи в целом могли бы подойти столице в качестве альтернативных источников энергии, но о доходе от их использования придется договариваться самим жителям домов. Такое мнение высказал гендиректор благотворительного фонда «Экология для всех» Леонид Бочин.

«Солнечная энергетика зависит от количества солнечных дней. Кроме солнечных батарей есть батареи, которые преобразуют энергию света даже при хмуром небе. Извлекать выгоду из этого можно, если жильцы дома смогут между собой договориться», — пояснил он.