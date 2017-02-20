Умерла председатель Норвежского нобелевского комитета

Этот комитет выбирает лауреатов престижной премии мира. Госпожа Фиве умерла в возрасте 65 лет после продолжительной болезни, в прошлом году она была вынуждена отменить несколько появлений на публике.

«Она служила примером для многих молодых женщин», — заявила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг. Карин Сисилле Кулльман Фиве стала членом норвежского комитета в 2003 году, председателем была избрана в 2015 году. В том числе и благодаря ей в свое время чествовали Эла Гора (2007 год) и Барака Обаму (2009).

Напомним, в начале октября в Стокгольме и Осло объявляют лауреатов Нобелевской премии. Фонд Нобеля, который занимается организацией и финансированием Нобелевской премии, был основан в 1900 году, спустя пять лет после смерти Альфреда Нобеля.

Первые премии вручили в 1901 году. Тогда еще не было премии в области экономики, она появилась только в 1968 году, когда Банк Швеции в честь своего столетия передал в дар Фонду Нобеля крупную сумму денег.

В 2016 году Нобелевскую премию мира получил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос. По его словам, премия послужила необходимым толчком для того, чтобы добиться мира в Колумбии.