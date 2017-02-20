Умерла председатель Норвежского нобелевского комитета
В воскресенье скончалась председатель Норвежского нобелевского комитета Карин Сисилле Кулльман Фиве, передает AFP.
В воскресенье скончалась председатель Норвежского нобелевского комитета Карин Сисилле Кулльман Фиве, передает AFP.
Этот комитет выбирает лауреатов престижной премии мира. Госпожа Фиве умерла в возрасте 65 лет после продолжительной болезни, в прошлом году она была вынуждена отменить несколько появлений на публике.
«Она служила примером для многих молодых женщин», — заявила
Напомним, в начале октября в Стокгольме и Осло объявляют лауреатов Нобелевской премии. Фонд Нобеля, который занимается организацией и финансированием Нобелевской премии, был основан в 1900 году, спустя пять лет после смерти Альфреда Нобеля.
Первые премии вручили в 1901 году. Тогда еще не было премии в области экономики, она появилась только в 1968 году, когда Банк Швеции в честь своего столетия передал в дар Фонду Нобеля крупную сумму денег.
В 2016 году Нобелевскую премию мира получил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос. По его словам, премия послужила необходимым толчком для того, чтобы добиться мира в Колумбии.