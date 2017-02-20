Покоривший Эльбрус уральский кот Граф отправился с хозяином путешествовать на Байкал

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Кот по кличке Граф, который вместе с хозяином, туристом из Нижнего Тагила Андреем Останиным в октябре 2016 года поднялся на Эльбрус, отправился в путешествие на Байкал. Об этом рассказал ТАСС Андрей Останин.

Мы с Графом отправились на автомобиле на Байкал, там собираемся совершить велопоход вокруг острова Ольхон. Сейчас мы уже доехали до Кемерово, вернуться планируем в начале марта Андрей Останин



Он также отметил, что в путешествие взяли спецодежду для кота. «Для Графа мы взяли футболку, носочки, кофту, комбинезон и сапожки. Он путешествует в утепленной корзинке», — добавил Останин. Это уже не первое путешествие Андрея и Графа, в октябре 2016 года они совершили восхождение на Эльбрус на высоту 5 тыс. метров. Подготовка длилась полгода, Андрей делал ежедневные пробежки, а кот готовился методом прогулок по улицам города и лесополосе с последующим восхождением на вершину Северного Урала — Серебрянский камень.

Во время подъема на Эльбрус кот Граф чувствовал себя уверенно и испытал дискомфорт только тогда, когда хозяин надевал на него утепленный комбинезон.

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