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16:21 (мск), источник: ТАСС

Покоривший Эльбрус уральский кот Граф отправился с хозяином путешествовать на Байкал

Граф путешествует в утепленной корзинке, для него взяли спецодежду: футболку, носочки, кофту, комбинезон и сапожки.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Кот по кличке Граф, который вместе с хозяином, туристом из Нижнего Тагила Андреем Останиным в октябре 2016 года поднялся на Эльбрус, отправился в путешествие на Байкал. Об этом рассказал ТАСС Андрей Останин.

Мы с Графом отправились на автомобиле на Байкал, там собираемся совершить велопоход вокруг острова Ольхон. Сейчас мы уже доехали до Кемерово, вернуться планируем в начале марта
Андрей Останин


Он также отметил, что в путешествие взяли спецодежду для кота. «Для Графа мы взяли футболку, носочки, кофту, комбинезон и сапожки. Он путешествует в утепленной корзинке», — добавил Останин.

Это уже не первое путешествие Андрея и Графа, в октябре 2016 года они совершили восхождение на Эльбрус на высоту 5 тыс. метров. Подготовка длилась полгода, Андрей делал ежедневные пробежки, а кот готовился методом прогулок по улицам города и лесополосе с последующим восхождением на вершину Северного Урала — Серебрянский камень.

Во время подъема на Эльбрус кот Граф чувствовал себя уверенно и испытал дискомфорт только тогда, когда хозяин надевал на него утепленный комбинезон.

По словам зоопсихолога Елены Лотиевой, зачастую коты всю жизнь живут в доме и редко куда-либо выезжают. «Такое содержание скучно для кота, который по своей природе охотник и путешественник. В квартире животное может даже испытывать апатию и депрессию. Случай Андрея и Графа — это прекрасная история, кот получает эмоции», — уточнила она.

Лотиева также пояснила, что коту такие путешествия навредить не могут, так как, судя по подготовке и экипировке животного, у них с хозяином хорошие взаимоотношения. «А это очень важно при воспитании и социализации кота. У Графа очень хороший, ответственный, заботливый и внимательный ко всем нюансам хозяин», — резюмировала зоопсихолог.

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