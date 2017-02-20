В Тольятти открыли филиал государственного Русского музея
В Автограде в конце прошлой недели стартовал уникальный проект. 16 февраля торжественно был открыт
В Автограде в конце прошлой недели стартовал уникальный проект. 16 февраля торжественно был открыт
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Как сообщил директор питерского музея Владимир Гусев, во всем мире уже сложилась целая сеть центров «Русский музей: виртуальный филиал», благодаря которым жители земного шара, не выезжая из своего города, могут ознакомиться с крупнейшей коллекцией русского искусства. А география проекта действительно огромна — более 190
Как было сказано в ходе презентации, пожалуй, это один из наиболее впечатляющих примеров использования новых информационных технологий в гуманитарном образовании и просвещении. Это возможность для самой широкой аудитории дистанционно совершать виртуальные экскурсии, участвовать в
«Вы становитесь нашими партнерами в осуществлении этого важного проекта. — приветствовал Владимир Гусев тольяттинцев. — Впереди большая интересная работа. Но каждый филиал должен быть единственным и неповторимым, как любой музей. А это означает особенные индивидуальные программы, связанные с вашим краем, его историей».
Как отметил министр культуры Самарской области Сергей Филиппов, в нашем регионе
Сотрудница отдела развития проекта Вероника Абашина, проводя презентацию, рассказала, что среди участников в основном музеи, учебные заведения, учреждения культуры, науки и дополнительного образования, и религиозный институт здесь большая редкость. Она продемонстрировала, как работает виртуальный филиал, позволяющий путешествовать по залам музея, где размещены великие полотна. Благодаря высокоточной съемке произведения искусства оказывается можно рассматривать в больших подробностях, разглядывая детали. «В тольяттинском православном институте я испытала такие же радостные ощущения, как и при работе в музеях и дворцах
Инициатива открытия центра в Тольятти принадлежит ректору Поволжского православного института протоиерею Димитрию Лескину. Филиал вошел в структуру зарождающегося при вузе многофункционального
«Наша дружба с музеем, с этим центром великой русской художественной интеллектуальной и прочей сверхкультуры позволяет осуществить этот проект. С этого начинается и деятельность нашего
Протоиерей выразил надежду, что проект будет востребован тольяттинцами, ибо он очень полезен для воспитания и образования учащейся молодежи.