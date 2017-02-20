В Тольятти открыли филиал государственного Русского музея

Этот культурно-просветительский проект привез в Тольятти Государственный Русский музей Санкт-Петербурга, который успешно реализуется с 2003 года и стал уже международным. Отметим, что Государственный Русский музей создавался в конце XIX века как сокровищница национального искусства. Сегодня в его коллекции более 400 тысяч произведений, отражающих развитие изобразительного искусства России и ее историю.

Как сообщил директор питерского музея Владимир Гусев, во всем мире уже сложилась целая сеть центров «Русский музей: виртуальный филиал», благодаря которым жители земного шара, не выезжая из своего города, могут ознакомиться с крупнейшей коллекцией русского искусства. А география проекта действительно огромна — более 190 информационно-образовательных центров — от Камчатки до Калининграда и за рубежом, в том числе в Чили и на Кубе. Все они объединены в едином информационном пространстве.

Как было сказано в ходе презентации, пожалуй, это один из наиболее впечатляющих примеров использования новых информационных технологий в гуманитарном образовании и просвещении. Это возможность для самой широкой аудитории дистанционно совершать виртуальные экскурсии, участвовать в культурно-просветительской и образовательной деятельности Русского музея, слушать лекции, участвовать в семинарах. Теперь все это стало доступно и для тольяттинцев.

«Вы становитесь нашими партнерами в осуществлении этого важного проекта. — приветствовал Владимир Гусев тольяттинцев. — Впереди большая интересная работа. Но каждый филиал должен быть единственным и неповторимым, как любой музей. А это означает особенные индивидуальные программы, связанные с вашим краем, его историей».

Как отметил министр культуры Самарской области Сергей Филиппов, в нашем регионе информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал» осуществляет работу с 2004 года в Самарском областном художественном музее. «Современные компьютерные технологии позволяют открывать центры в России и за рубежом. Это дает уникальные возможности приобщения широкой аудитории к ценностям российской культуры. Открытие еще одного филиала позволит жителям Тольятти стать полноправными участниками культурно-информационного пространства, иметь свободный доступ к разнообразным ресурсам по русскому изобразительному искусству, музейному делу и культуре», — сообщил он.

Сотрудница отдела развития проекта Вероника Абашина, проводя презентацию, рассказала, что среди участников в основном музеи, учебные заведения, учреждения культуры, науки и дополнительного образования, и религиозный институт здесь большая редкость. Она продемонстрировала, как работает виртуальный филиал, позволяющий путешествовать по залам музея, где размещены великие полотна. Благодаря высокоточной съемке произведения искусства оказывается можно рассматривать в больших подробностях, разглядывая детали. «В тольяттинском православном институте я испытала такие же радостные ощущения, как и при работе в музеях и дворцах Санкт-Петербурга — та же чистота и доброта энергетики», — призналась Абашина.

Инициатива открытия центра в Тольятти принадлежит ректору Поволжского православного института протоиерею Димитрию Лескину. Филиал вошел в структуру зарождающегося при вузе многофункционального музейно-выставочного центра института. Методическое и научное сопровождение центра «Русский музей: виртуальный филиал» будет осуществлять кандидат культурологии, доцент, член ВТОО «Союз художников России» Ольга Сямина.

«Наша дружба с музеем, с этим центром великой русской художественной интеллектуальной и прочей сверхкультуры позволяет осуществить этот проект. С этого начинается и деятельность нашего музейно-выставочного центра. Мы видим миссию православного института и в том, чтобы крепить связь поколений. Девиз нашего тольяттинского центра — “От лица к лицу, от поколения к поколению” — это тот призыв и надежда на то, что люди разных возрастов, относящиеся к различным слоям культуры, искусства, интеллекта — все вместе должны быть объединены вокруг самых главных непреходящих ценностей: веры, надежды, любви, Родины. А мы ведь очень разобщены. А победить эту разобщенность можно только в сфере духовности, образования и культуры. Обратите внимание: два последних слова имеют духовные корни — “образ” и “культ”. Так что, это наша совместная задача», — заявил Дмитрий Лескин.

Протоиерей выразил надежду, что проект будет востребован тольяттинцами, ибо он очень полезен для воспитания и образования учащейся молодежи.