Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса»
Украинские СМИ сообщили о полном провале Порошенко в Мюнхене
Минобороны начало испытания техники в экстремальных условиях
В Англии младенца изъяли из семьи из-за «нестандартных» взглядов отца
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали родителями
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже
Известная российская актриса скончалась после долгой болезни
"Киборги" напали на ополченцев под Донецком (фото)
В Киеве сказали, почему не прекратят обстреливать Донбасс - СМИ
К администрации Порошенко везут военную технику
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Рак мозга заставил испанку говорить с Девой Марией
8 правил ЗОЖ, которые можно игнорировать
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
1275-летие Солнца нации
10Ежегодный Венецианский карнавал
14В США прошла самая престижная выставка собак
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
16:08 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Роспотребнадзор 20 февраля сообщил об отсутствии вирусов в воде в г. Кстово Нижегородской области

Управление Роспотребнадзора 20 февраля сообщило об отсутствии вирусов в воде в г. Кстово Нижегородской области.

Об этом сообщает ведомство. Согласно информации, последние лабораторные исследования показали, что вирусов в воде нет. Лабораторный контроль за качеством питьевой воды и уровнем заболеваемости кишечными инфекциями ведомством будет продолжен. По информации управления, случаев заболеваний кишечных инфекций у людей, употреблявших воду с 17 по 19 февраля, выявлено не было.

Напомним, что 17 февраля 2017 года управление Роспотребнадзора по Нижегородской области сообщило, что выявило признаки загрязнения воды в городе. Ведомство организовало комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. При этом в Кстовском водоканале данную информацию опровергли. Также напомним, что 17 февраля 2017 года надзорное ведомство обнаружило норовирус в воде в Кстове.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Сирии погибли четыре российских военных советника
Россия стала лидером по добыче нефти
Песков прокомментировал признание Россией паспортов ЛНР и ДНР
Лавров обвинил США в прослушке российского посла
Москва ответила на обвинения в попытке переворота в Черногории
Комиссия Госдумы по этике начала проверку Виталия Милонова
Васильева: ЕГЭ по истории должен быть обязательным
Спорт
«Спартак» на финише, Витиньо возвращается на поле: обзор сборов ЦСКА обыграл норвежский «Сарпсборг» — 3:1. Хорошая новость — качество футбола остается высоким, команда готова к сезону
Авто
Автомобили республик СССР: заводы Закавказья и Средней Азии Не то чтобы существовала программа постройки автозаводов в каждой республике СССР. Но свое производство было почти в каждой из них
Hi-Tech
Назад в СССР: редкая техника отечественного производства Hi-Tech Mail.Ru предлагает ознакомиться с редкой техникой из СССР, о существовании которой многие даже не подозревали
Кино
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса» Народная артистка Светлана Карпинская продолжительное время боролась с болезнью
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
Налог на недвижимость в Москве снизят вдвое
Дома 800 тысяч россиян признали опасными
Сбербанк вновь снизил ипотечные ставки
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Личный опыт: почему я выбрала кесарево сечение ВОЗ бьет тревогу: по данным организации, количество детей, родившихся путем кесарева сечения, неуклонно растет. И если в Бразилии – чемпиону по количеству кесаревых в мире – будущей маме придется постараться, чтобы найти врача, нацеленного на естественные роды, то в России все наоборот. Вы преодолеете немало препятствий, чтобы получить заветное направление на КС. Наш автор рассказывает, как и почему она решилась на кесарево.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь