Пол Маккартни и Ринго Старр объединились для записи нового альбома
Участник британской группы The Beatles Пол Маккартни принял участие в записи альбома другого члена коллектива Ринго Старра. Об этом сообщает Billboard в понедельник, 20 февраля.
Участник британской группы The Beatles Пол Маккартни принял участие в записи альбома другого члена коллектива Ринго Старра. Об этом сообщает Billboard в понедельник, 20 февраля.
Ранее в тот же день Старр опубликовал в Twitter совместную фотографию с Маккартни.
«Спасибо тебе за то, что пришел и сыграл великолепную
Рекламный агент Старра подтвердил порталу, что Маккартни помог музыканту с записью нового альбома, релиз которого намечен на 2017 год.
Старр также опубликовал в Twitter фото с американским гитаристом Джо Уолшом из группы Eagles. Он отметил, что
В 2009 году бывшие участники The Beatles уже объединялись для создании альбома Старра Y Not, вышедшего в 2010-м. Маккартни тогда также исполнял партии на басу.
The Beatles была основана в 1960 году в Ливерпуле. В основном составе коллектива играли Джонн Леннон, Маккартни, а также Джордж Харрисон и Старр. Шесть из 14 официальных альбомов The Beatles стали «бриллиантовыми» — разошлись тиражом более 10 миллионов копий каждый. Группа распалась в 1970-м.