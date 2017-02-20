Пол Маккартни и Ринго Старр объединились для записи нового альбома

Ранее в тот же день Старр опубликовал в Twitter совместную фотографию с Маккартни.

«Спасибо тебе за то, что пришел и сыграл великолепную бас-партию. Люблю тебя, мужик, мира и любви!» — написал музыкант.

Рекламный агент Старра подтвердил порталу, что Маккартни помог музыканту с записью нового альбома, релиз которого намечен на 2017 год.