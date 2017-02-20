В Целинском районе Ростовской области сняли карантин по АЧС
Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжение об отмене карантина по африканской чуме свиней на отдельной территории Целинского района, сообщает
Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжение об отмене карантина по африканской чуме свиней на отдельной территории Целинского района, сообщает
Напомним, 17 января этого года ветеринарные врачи диагностировали африканскую чуму свиней у пяти павших животных в одном из личных подсобных хозяйств в селе Журавлевка Целинского района.
«На месте был определен очаг и угрожаемая зона заболевания — радиусом 5 км от очага. В нее попали с. Журавлевка, а также хутора Пушкино, Мельников, Орджоникидзе и Калинин. Так как вакцины от АЧС не существует, свинопоголовье в угрожаемой зоне пришлось ликвидировать. На территории населенных пунктов был установлен карантин», — говорится в сообщении.
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