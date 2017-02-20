Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса»
Комбат "Донбасса": мои люди заблокировали все аэропорты Украины
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Татьяна Волосожар и Максим Траньков дали дочери греческое имя
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
В Англии младенца изъяли из семьи из-за «нестандартных» взглядов отца
8 способов поклеить обои иначе
Налог на недвижимость в Москве снизят вдвое
"Он не понял одной вещи": Пригожин об уходе команды от Лепса
В Киев вводят спецназ и военную технику - СМИ
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
Разработано противозачаточное приложение для смартфона
Нехитрые советы, как сохранить страсть на всю жизнь
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
10Ежегодный Венецианский карнавал
17:39 (мск), источник: Городской репортер

В Целинском районе Ростовской области сняли карантин по АЧС

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжение об отмене карантина по африканской чуме свиней на отдельной территории Целинского района, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, 17 января этого года ветеринарные врачи диагностировали африканскую чуму свиней у пяти павших животных в одном из личных подсобных хозяйств в селе Журавлевка Целинского района.

«На месте был определен очаг и угрожаемая зона заболевания — радиусом 5 км от очага. В нее попали с. Журавлевка, а также хутора Пушкино, Мельников, Орджоникидзе и Калинин. Так как вакцины от АЧС не существует, свинопоголовье в угрожаемой зоне пришлось ликвидировать. На территории населенных пунктов был установлен карантин», — говорится в сообщении.

На сегодня ветеринарно-санитарные мероприятия по ликвидации инфекции завершены. Карантин отменен, однако будет действовать запрет для жителей всех находившихся в очаге и угрожаемой зоне населенных пунктов — в течение года им запрещается содержать свинопоголовье на этих территориях.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Сирии погибли четыре российских военных советника
Россия стала лидером по добыче нефти
Песков прокомментировал признание Россией паспортов ЛНР и ДНР
Лавров обвинил США в прослушке российского посла
Москва ответила на обвинения в попытке переворота в Черногории
Комиссия Госдумы по этике начала проверку Виталия Милонова
Васильева: ЕГЭ по истории должен быть обязательным
Спорт
«Спартак» на финише, Витиньо возвращается на поле: обзор сборов ЦСКА обыграл норвежский «Сарпсборг» — 3:1. Хорошая новость — качество футбола остается высоким, команда готова к сезону
Авто
«Дубовый автомобиль ручной сборки» продают за $50 000 На сайтах объявлений появилось предложение купить уникальную машину, кузов которой выполнен из натуральной древесины
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду в том, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса» Народная артистка Светлана Карпинская продолжительное время боролась с болезнью
Недвижимость
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
8 способов поклеить обои иначе
Названы районы Петербурга с популярными новостройками
Сбербанк вновь снизил ипотечные ставки
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Татьяна Волосожар и Максим Траньков дали дочери греческое имя На прошлой неделе олимпийские чемпионы впервые стали родителями.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь