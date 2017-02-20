В Целинском районе Ростовской области сняли карантин по АЧС

Напомним, 17 января этого года ветеринарные врачи диагностировали африканскую чуму свиней у пяти павших животных в одном из личных подсобных хозяйств в селе Журавлевка Целинского района.

«На месте был определен очаг и угрожаемая зона заболевания — радиусом 5 км от очага. В нее попали с. Журавлевка, а также хутора Пушкино, Мельников, Орджоникидзе и Калинин. Так как вакцины от АЧС не существует, свинопоголовье в угрожаемой зоне пришлось ликвидировать. На территории населенных пунктов был установлен карантин», — говорится в сообщении.