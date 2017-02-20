Жители Польши заплатят штраф за селфи на границе с Калининградской областью
Двое жителей Польши заплатят штраф за селфи на границе с Калининградской областью.
Двое жителей Польши заплатят штраф за селфи на границе с Калининградской областью.
После того, как мужчины сделали снимки, их задержали сотрудники погранслужбы, сообщает Польский
Двое мужчин, которые приехали на зимние каникулы на Мазуры из Варшавы, решили посмотреть, как выглядит
Информационные табло и знаки обозначения государственной границы они решили проигнорировать и
Отрицать преступление мужчины не стали. Им придется заплатить штраф по 200 злотых (примерно по 3 тысячи рублей).