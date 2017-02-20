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17:36 (мск), источник: АиФ Калининград

Жители Польши заплатят штраф за селфи на границе с Калининградской областью

Двое жителей Польши заплатят штраф за селфи на границе с Калининградской областью.

Источник: Аргументы и факты

После того, как мужчины сделали снимки, их задержали сотрудники погранслужбы, сообщает Польский культурно-визовый центр в Калининграде.

Двое мужчин, которые приехали на зимние каникулы на Мазуры из Варшавы, решили посмотреть, как выглядит польско-российская граница.

Информационные табло и знаки обозначения государственной границы они решили проигнорировать и все-таки зашли на запрещенную территорию. Нарушение госграницы тут же зафиксировали сотрудники пограничной службы. Доказательством этого стали следы от обуви, которые вели к пограничному знаку и обратно.

Отрицать преступление мужчины не стали. Им придется заплатить штраф по 200 злотых (примерно по 3 тысячи рублей).

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