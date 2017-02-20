Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса»
Комбат "Донбасса": мои люди заблокировали все аэропорты Украины
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Татьяна Волосожар и Максим Траньков дали дочери греческое имя
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
50 лет назад родился Курт КобейнТест на знание творчества группы Nirvana
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
В Англии младенца изъяли из семьи из-за «нестандартных» взглядов отца
8 способов поклеить обои иначе
Налог на недвижимость в Москве снизят вдвое
"Не надо связываться с женатыми": Буланова о любовнице мужа
В Киев вводят спецназ и военную технику - СМИ
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
Разработано противозачаточное приложение для смартфона
Нехитрые советы, как сохранить страсть на всю жизнь
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
10Ежегодный Венецианский карнавал
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
10Авария на крупнейшей в США плотине
1275-летие Солнца нации
18:49 (мск), источник: Интерфакс

Суд оштрафовал нарушительницу ПДД Багдасарян еще на 27 тысяч рублей

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU — Мировой суд оштрафовал участницу «гонок» на Гелендвагене Мару Багдасарян еще 27 тысяч рублей штрафа за неоплату штрафов, выписанных за нарушение правил дорожного движения, сообщил в понедельник «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Константин Тимошенко.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня мировым судьей было рассмотрено шесть административных материалов в отношении Мары Багдасарян за совершение административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания). Судья назначил Багдасарян наказание в виде административных штрафов на общую сумму 27 тысяч рублей», — сказал Тимошенко.

Читайте также
Возбуждено уголовное дело в отношении сбившего насмерть пешехода стритрейсера

В судебное заседание в понедельник Багдасарян опять не явилась, попросив рассмотреть дело в ее отсутствие, сообщил пресс-секретарь.

«За пять дней судебных заседаний Багдасарян были назначены наказания в виде штрафов на общую сумму 102 тысячи рублей», — добавил он он.

Аресты и штрафы

В мае 2016 года группа молодых людей, одним из которых оказался сын вице-президента компании «ЛУКОЙЛ» Руслан Шамсуаров, после нарушений ПДД на внедорожнике «Гелендваген» устроили «гонки» с сотрудниками Дорожно-патрульной службы на Ленинском проспекте. Все происходящее молодые люди транслировали в соцсетях.

Гагаринский суд столицы 28 мая отправил Багдасарян под арест на 10 суток за неповиновение законным распоряжениям сотрудника полиции (ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ), а Шамсуарова, его знакомого Виктора Ускова и сидевшего за рулем Абдувахоба Маджидова арестовал на 15 суток. 17 октября Гагаринский суд приговорил Шамсуарова и Ускова к 300 часам обязательных работ, Маджидов был оправдан.

Затем в ноябре 2016 года на Ленинском проспекте сотрудники ГИБДД составили в отношении Багдасарян административный материал за парковку на тротуаре. В ходе проверки по базе данных выяснилось, что она ранее неоднократно нарушала ПДД, за что привлекалась к административной ответственности, но штрафы не платила.

Читайте также
Мара Багдасарян прогуляла заседание суда о лишении ее прав

Мировой участок 353 Савеловского суда позднее рассмотрел 51 административный протокол о неуплате Багдасарян в срок штрафов за нарушение ПДД. Ей были назначены два административных ареста на 10 и 14 суток, а также 595 часов обязательных работ и штрафы на общую сумму 183 тыс. рублей, которые она уже оплатила.

10 января девушка приступила к выполнению обязанностей подсобного рабочего в государственном бюджетном учреждении «Жилищник» района Сокол. Тем не менее позднее мировой суд назначил Багдасарян административный арест в 15 суток за невыполнение обязательных работ. После отбытия наказания девушка вновь приступила к обязательным работам.

В пресс-службе столичного управления ФССП 17 февраля сообщили, что девушка предоставила в службу больничный лист, имеющий признаки подделки, в связи с чем в отдел дознания были направлены материалы для решения вопроса о возбуждении в отношении Багдасарян уголовного дела о подделке документов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Донбасс оказался крупнейшим экспортным рынком для российского пива и мяса
В Сирии погибли четыре российских военных советника
Россия стала лидером по добыче нефти
Путин поручил улучшить профилактику подросткового суицида
Лавров обвинил США в прослушке российского посла
Москва ответила на обвинения в попытке переворота в Черногории
Комиссия Госдумы по этике начала проверку Виталия Милонова
Что произошло за секунду до рукопожатия Трюдо и Трампа
Спорт
«Спартак» на финише, Витиньо возвращается на поле: обзор сборов ЦСКА обыграл норвежский «Сарпсборг» — 3:1. Хорошая новость — качество футбола остается высоким, команда готова к сезону
Авто
«Дубовый автомобиль ручной сборки» продают за $50 000 На сайтах объявлений появилось предложение купить уникальную машину, кузов которой выполнен из натуральной древесины
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду в том, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса» Народная артистка Светлана Карпинская продолжительное время боролась с болезнью
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
Дома 800 тысяч россиян признали опасными
Названы самые удобно расположенные новостройки Петербурга
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Татьяна Волосожар и Максим Траньков дали дочери греческое имя На прошлой неделе олимпийские чемпионы впервые стали родителями.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь