Суд оштрафовал нарушительницу ПДД Багдасарян еще на 27 тысяч рублей

«Сегодня мировым судьей было рассмотрено шесть административных материалов в отношении Мары Багдасарян за совершение административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания). Судья назначил Багдасарян наказание в виде административных штрафов на общую сумму 27 тысяч рублей», — сказал Тимошенко.

В судебное заседание в понедельник Багдасарян опять не явилась, попросив рассмотреть дело в ее отсутствие, сообщил пресс-секретарь.

«За пять дней судебных заседаний Багдасарян были назначены наказания в виде штрафов на общую сумму 102 тысячи рублей», — добавил он он.

Аресты и штрафы

В мае 2016 года группа молодых людей, одним из которых оказался сын вице-президента компании «ЛУКОЙЛ» Руслан Шамсуаров, после нарушений ПДД на внедорожнике «Гелендваген» устроили «гонки» с сотрудниками Дорожно-патрульной службы на Ленинском проспекте. Все происходящее молодые люди транслировали в соцсетях.

Гагаринский суд столицы 28 мая отправил Багдасарян под арест на 10 суток за неповиновение законным распоряжениям сотрудника полиции (ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ), а Шамсуарова, его знакомого Виктора Ускова и сидевшего за рулем Абдувахоба Маджидова арестовал на 15 суток. 17 октября Гагаринский суд приговорил Шамсуарова и Ускова к 300 часам обязательных работ, Маджидов был оправдан.

Затем в ноябре 2016 года на Ленинском проспекте сотрудники ГИБДД составили в отношении Багдасарян административный материал за парковку на тротуаре. В ходе проверки по базе данных выяснилось, что она ранее неоднократно нарушала ПДД, за что привлекалась к административной ответственности, но штрафы не платила.