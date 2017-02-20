Суд оштрафовал нарушительницу ПДД Багдасарян еще на 27 тысяч рублей

«Сегодня мировым судьей было рассмотрено шесть административных материалов в отношении Мары Багдасарян за совершение административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания). Судья назначил Багдасарян наказание в виде административных штрафов на общую сумму 27 тысяч рублей», — сказал Тимошенко.
В судебное заседание в понедельник Багдасарян опять не явилась, попросив рассмотреть дело в ее отсутствие, сообщил пресс-секретарь.
«За пять дней судебных заседаний Багдасарян были назначены наказания в виде штрафов на общую сумму 102 тысячи рублей», — добавил он он.
Аресты и штрафы
В мае 2016 года группа молодых людей, одним из которых оказался сын вице-президента компании «ЛУКОЙЛ» Руслан Шамсуаров, после нарушений ПДД на внедорожнике «Гелендваген» устроили «гонки» с сотрудниками Дорожно-патрульной службы на Ленинском проспекте. Все происходящее молодые люди транслировали в соцсетях.
Гагаринский суд столицы 28 мая отправил Багдасарян под арест на 10 суток за неповиновение законным распоряжениям сотрудника полиции (ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ), а Шамсуарова, его знакомого Виктора Ускова и сидевшего за рулем Абдувахоба Маджидова арестовал на 15 суток. 17 октября Гагаринский суд приговорил Шамсуарова и Ускова к 300 часам обязательных работ, Маджидов был оправдан.
Затем в ноябре 2016 года на Ленинском проспекте сотрудники ГИБДД составили в отношении Багдасарян административный материал за парковку на тротуаре. В ходе проверки по базе данных выяснилось, что она ранее неоднократно нарушала ПДД, за что привлекалась к административной ответственности, но штрафы не платила.
Мировой участок 353 Савеловского суда позднее рассмотрел 51 административный протокол о неуплате Багдасарян в срок штрафов за нарушение ПДД. Ей были назначены два административных ареста на 10 и 14 суток, а также 595 часов обязательных работ и штрафы на общую сумму 183 тыс. рублей, которые она уже оплатила.
10 января девушка приступила к выполнению обязанностей подсобного рабочего в государственном бюджетном учреждении «Жилищник» района Сокол. Тем не менее позднее мировой суд назначил Багдасарян административный арест в 15 суток за невыполнение обязательных работ. После отбытия наказания девушка вновь приступила к обязательным работам.
В пресс-службе столичного управления ФССП 17 февраля сообщили, что девушка предоставила в службу больничный лист, имеющий признаки подделки, в связи с чем в отдел дознания были направлены материалы для решения вопроса о возбуждении в отношении Багдасарян уголовного дела о подделке документов.