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17:48 (мск), источник: АиФ Казань

В Менделеевске открылся новый автовокзал

Автовокзал открылся 20 февраля в Менделеевске, сообщается на официальном портале района.

Пассажиропоток нового автовокзала составляет 500 человек в сутки. В здании работают авиа- и железнодорожные кассы, зал ожиданий, буфет. С автовокзала менделеевцы могут ездить в Казань, Ижевск, Пермь, Уфу, Самару, Агрыз, Набережные Челны, Мамадыш, Нижнекамск и др.

В день открытия стартовал первый рейс по направлению Казань — Менделеевск.

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