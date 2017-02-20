В Менделеевске открылся новый автовокзал

Пассажиропоток нового автовокзала составляет 500 человек в сутки. В здании работают авиа- и железнодорожные кассы, зал ожиданий, буфет. С автовокзала менделеевцы могут ездить в Казань, Ижевск, Пермь, Уфу, Самару, Агрыз, Набережные Челны, Мамадыш, Нижнекамск и др.

В день открытия стартовал первый рейс по направлению Казань — Менделеевск.