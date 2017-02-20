23 февраля в Севастополе ограничат движение транспорта
Внимание, севастопольские автолюбители и гости города! 23 февраля в Севастополе ограничат движение транспорта в центре города, а также запретят его остановку и стоянку.
Внимание, севастопольские автолюбители и гости города! 23 февраля в Севастополе ограничат движение транспорта в центре города, а также запретят его остановку и стоянку.
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С 6:00 до 19:00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств на площади Нахимова, на улице Ленина (на участке от площади Суворова до площади Нахимова), на проспекте Нахимова, на улице Советская (на участке от улицы Воронина до улицы Ленина).
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