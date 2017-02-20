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17:05 (мск), источник: Крым Press

23 февраля в Севастополе ограничат движение транспорта

Внимание, севастопольские автолюбители и гости города! 23 февраля в Севастополе ограничат движение транспорта в центре города, а также запретят его остановку и стоянку.

Как сообщает пресс-служба правительства города, 23 февраля с 13:00 до 19:00 профильные структуры временно ограничат движение всех видов транспортных средств, кроме общественного транспорта по улице Ленина (на участке от площади Суворова до площади Нахимова), по проспекту Нахимова и по улице Советской (на участке от улицы Воронина до улицы Ленина).

С 6:00 до 19:00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств на площади Нахимова, на улице Ленина (на участке от площади Суворова до площади Нахимова), на проспекте Нахимова, на улице Советская (на участке от улицы Воронина до улицы Ленина).

Для информирования об особенностях движения транспорта в праздник ГУПС «Севастопольский Автодор» по приказу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры установит соответствующие дорожные знаки, а также обеспечит дежурство и работу эвакуаторов с 6:00 до 19:00.

О программе праздничных мероприятия в Севастополе в День защитника Отечества — ЗДЕСЬ.

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