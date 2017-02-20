Остров Ричарда Брэнсона выставят для аренды на Airbnb

Airbnb приобрел канадскую компанию Luxury Retreats, которая сдает в аренду роскошное жилье. Сервис предлагает четыре тысячи объектов размещения по всему миру.

В их число, в частности, включен Некер в Карибском море, входящий в состав Британских Виргинских островов. Именно туда бывший президент США Барак Обама и его жена Мишель отправились отдыхать после ухода политика в отставку.

Площадь острова Некер составляет примерно 30 гектаров. Построенный на нем курорт рассчитан на 34-х взрослых туристов и шестерых детей.

В январе Airbnb предложил в аренду остров недалеко от канадской столицы Оттавы за 25 долларов с человека за ночь.