В Ростовской области расширят сеть социального такси для инвалидов

На прием к губернатору в пятницу, 17 февраля, пришла председатель организации Всероссийского общества инвалидов Лариса Миронова. Она попросила дооборудовать автомобиль социального такси для инвалидов-колясочников Каменска лестничным спецподъемником.

«Инвалид-колясочник, который живет в многоэтажке без лифта просто обречен быть запертым в четырех стенах. Ведь без посторонней помощи он просто не выберется за порог своего жилья», — рассказала Лариса Миронова.

Василий Голубев пообещал, что просьба каменчанки будет удовлетворена до конца года.

Кроме того, по решению губернатора в Ростовской области будет расширена сеть социального такси. Пока в регионе семь микроавтобусов, оснащенных подъемниками, которые позволяют поднять инвалидную коляску в салон автомобиля и доставить пассажира к объекту.

Глава региона Василий принял решение выделить из резервного фонда областного бюджета средства на закупку 10 спецмашин, в комплекте с которыми будет и гусеничный подъемник. Еще восемь спецавтомобилей должны приобрести для Ростова.