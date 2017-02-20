Крым разработает меры по созданию и развитию детских санаториев в Евпатории

Поручение дано по итогам заседания Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей, состоявшегося 15 ноября 2016 года.

«Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти Республики Крым разработать комплекс мер по созданию и развитию санаторно-курортных организаций города Евпатории, обеспечивающих отдых и оздоровление детей», — говорится в сообщении.