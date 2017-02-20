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17:29 (мск), источник: РИА Новости

Крым разработает меры по созданию и развитию детских санаториев в Евпатории

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и властям Крыма разработать меры по созданию и развитию детских санаториев в Евпатории, сообщается на сайте Кремля в понедельник.

Источник: РИА Новости

Поручение дано по итогам заседания Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей, состоявшегося 15 ноября 2016 года.

«Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти Республики Крым разработать комплекс мер по созданию и развитию санаторно-курортных организаций города Евпатории, обеспечивающих отдых и оздоровление детей», — говорится в сообщении.

Представить доклад необходимо до 1 июня 2017 года, затем — ежегодно; ответственными назначены премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер госсовета Крыма Владимир Константинов, глава республики Сергей Аксенов.

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