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18:24 (мск), источник: Мослента

Несколько центральных улиц Москвы перекроют в День защитника Отечества

Ограничения не будут долгосрочными.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Столичные власти 23 февраля перекроют несколько центральных улиц города в связи с проведением праздничных мероприятий в честь Дня защитника Отечества. Об этом говорится в пресс-релизе Информационного центра транспортного комплекса Москвы, поступившем в редакцию МОСЛЕНТЫ.

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Так с 9:00 и до момента прохождения колонны будет перекрыт Страстной бульвар и Большая Дмитровка. С 10:00 также закроют Петровку.

Кроме того, с 12:35 до 12:45 перекроют Театральный проезд в районе пересечения с Петровкой, а с 19:30 до 21:30 полностью закрою улицу Кадырова.

За остальными ограничениями следите в соответствующем разделе.

Как сообщает сетевое издание m24.ru, по улицам Москвы 23 февраля пройдет колонна ретро-автомобилей с артистами и музыкантами. Машины объедут четыре кинотеатра, и около каждого устроят шоу.

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