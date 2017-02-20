Несколько центральных улиц Москвы перекроют в День защитника Отечества

Столичные власти 23 февраля перекроют несколько центральных улиц города в связи с проведением праздничных мероприятий в честь Дня защитника Отечества. Об этом говорится в пресс-релизе Информационного центра транспортного комплекса Москвы, поступившем в редакцию МОСЛЕНТЫ.

В Москве с 23 по 26 февраля пройдут «парковочные каникулы»

Так с 9:00 и до момента прохождения колонны будет перекрыт Страстной бульвар и Большая Дмитровка. С 10:00 также закроют Петровку.

Кроме того, с 12:35 до 12:45 перекроют Театральный проезд в районе пересечения с Петровкой, а с 19:30 до 21:30 полностью закрою улицу Кадырова.

За остальными ограничениями следите в соответствующем разделе.