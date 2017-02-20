Что произошло за секунду до рукопожатия Трюдо и Трампа

Источник: Reuters

Редко когда безмолвным рукам удавалось наделать столько шума. Фотография президента США Дональда Трампа и канадского премьер-министра Джастина Трюдо, сделанная на прошлой неделе в Овальном кабинете, молниеносно разлетелась по социальным сетям.

Произошло это не из-за высказываний, прозвучавших во время встречи, а из-за бессловесного диалога, который, похоже, произошел между руками политиков.

На снимке, сделанном за долю секунды до того, как Трюдо отреагировал на протянутую ему Трампом руку, лидеры двух североамериканских государств запечатлены в ситуации, которая выглядит как высокомерный отказ одной из сторон от предложенного рукопожатия. На фотографии «отвергнутая» ладонь Дональда Трампа неловко повисла в воздухе, в то время как руки Трюдо покоятся на коленях — знак пренебрежения, который словно усугубляется вопросительным выражением лица премьер-министра. Тот факт, что буквально мгновение спустя Трюдо с радостью протягивает руку Трампу, для соцсетей не так важен, ведь мемы уже готовы, а фотография успела проникнуть во все уголки «Фейсбука» и «Твиттера».

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Такое впечатление, что столько внимания секретному языку общения с помощью рук не уделялось с середины XVII века — тогда, в 1644 году, был опубликован необычный труд английского врача Джона Бульвера под названием «Хирология, или Естественный язык рук». Приняв вызов, брошенный веком ранее философом Фрэнсисом Бэконом, Бульвер поставил перед собой цель расшифровать загадочный язык пальцев и ладоней и в одиночку изобрел науку хирологию.

Понятная лишь посвященным иллюстрация из книги Бульвера, названная здесь хирограммой — один из самых загадочных визуальных документов той эпохи, позволяющий увидеть фотографию Трампа и Трюдо в новом свете.

Хирограмма Бульвера — это своего рода словарь, в котором иллюстрации типичных жестов рук сопровождаются короткими пояснительными фразами. Рядом с изображением сложенных ладоней с переплетенными пальцами, которое больше всего напоминает положение рук Джастина Трюдо на вышеупомянутом фото, Бульвер поместил фразу на латыни «Tristi animi signo», что можно перевести как «признак грусти духа».

Хирограмма Бульвера

При рассмотрении сквозь призму «Хирологии» Бульвера жест Трюдо — это признак не презрения, высокомерия или пренебрежения, а, скорее, подавленного настроения. Что же касается того, как следует интерпретировать характерный жест Дональда Трампа — протянутую к собеседнику руку с ладонью, смотрящей вверх (будто в руку вот-вот что-то упадет), а не в сторону (как это обычно бывает при рукопожатии), — в иллюстрации Бульвера ничего об этом не сказано. Как и у многих мировых СМИ, у его хирограммы просто не оказалось слов, чтобы истолковать поведение нового американского президента. Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Culture.