На февральские праздники в Петербург придет буря и мороз

На длинные февральские праздники в Петербурге воцарится мороз, — сообщает «Интерфакс».

В середине недели в городе и Ленинградской области будет хозяйствовать циклон со снегом. А затем осадки прекратятся и начнутся морозы.

По прогнозам специалистов, в День защитников Отечества циклон принесет мокрый снег и усиление юго-восточного ветра до 10−15 м/с. А затем температура начнет падать вниз.

«Погода в целом будет неустойчивая, потому что через наши районы сейчас проходят циклоны, — объяснил LIFE.ru Александр Колесов, главный синоптик городского Гидрометцентра. — Скоро начнет холодать, завтра до −1…−3 градусов. Усиление морозов до −8…−10 градусов по ночам и до -5 днем произойдёт к середине недели».