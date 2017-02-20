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17:21 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

На февральские праздники в Петербург придет буря и мороз

В городе и Ленинградской области будет властвовать холодный циклон.

Источник: РИА "Новости"

На длинные февральские праздники в Петербурге воцарится мороз, — сообщает «Интерфакс».

В середине недели в городе и Ленинградской области будет хозяйствовать циклон со снегом. А затем осадки прекратятся и начнутся морозы.

По прогнозам специалистов, в День защитников Отечества циклон принесет мокрый снег и усиление юго-восточного ветра до 10−15 м/с. А затем температура начнет падать вниз.

«Погода в целом будет неустойчивая, потому что через наши районы сейчас проходят циклоны, — объяснил LIFE.ru Александр Колесов, главный синоптик городского Гидрометцентра. — Скоро начнет холодать, завтра до −1…−3 градусов. Усиление морозов до −8…−10 градусов по ночам и до -5 днем произойдёт к середине недели».

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