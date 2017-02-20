Аномальное тепло придет в Казахстан в ближайшие дни
В ближайшие дни, 21 — 23 февраля, в Казахстане ожидается потепление, сообщает госметеослужба «Казгидромет».
В ближайшие дни, 21 — 23 февраля, в Казахстане ожидается потепление, сообщает госметеослужба «Казгидромет».
Атмосферные фронты, вызывающие снегопады и метели покидают территорию Казахстана. На смену им приходит антициклон, который и будет определять погоду в большинстве областей республики 22 и 23 февраля, говорится в сообщении синоптиков.
На большей территории Казахстана ожидается малооблачная погода без осадков, температура воздуха на 3 — 6 градусов выше климатических значений.
Как мы сообщали ранее, в Алматы ожидается необычайно теплый март. Почти весь месяц температура будет держаться на отметке от плюс 7 до плюс 17 градусов.