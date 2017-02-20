Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса»
Комбат "Донбасса": мои люди заблокировали все аэропорты Украины
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
Татьяна Волосожар и Максим Траньков дали дочери греческое имя
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
50 лет назад родился Курт КобейнТест на знание творчества группы Nirvana
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
8 способов поклеить обои иначе
Налог на недвижимость в Москве снизят вдвое
"Он не понял одной вещи": Пригожин об уходе команды от Лепса
В Киев вводят спецназ и военную технику - СМИ
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Рак мозга заставил испанку говорить с Девой Марией
8 правил ЗОЖ, которые можно игнорировать
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
10«День без иммигрантов»
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
10Авария на крупнейшей в США плотине
18:24 (мск), источник: Nur.kz

Аномальное тепло придет в Казахстан в ближайшие дни

В ближайшие дни, 21 — 23 февраля, в Казахстане ожидается потепление, сообщает госметеослужба «Казгидромет».

Источник: Nur.kz

Атмосферные фронты, вызывающие снегопады и метели покидают территорию Казахстана. На смену им приходит антициклон, который и будет определять погоду в большинстве областей республики 22 и 23 февраля, говорится в сообщении синоптиков.

На большей территории Казахстана ожидается малооблачная погода без осадков, температура воздуха на 3 — 6 градусов выше климатических значений.

Как мы сообщали ранее, в Алматы ожидается необычайно теплый март. Почти весь месяц температура будет держаться на отметке от плюс 7 до плюс 17 градусов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Из Саудовской Аравии в Казахстан депортировали псевдопроповедника
В Сирии погибли четыре российских военных советника
Россия стала лидером по добыче нефти
Путин поручил улучшить профилактику подросткового суицида
Лавров обвинил США в прослушке российского посла
Москва ответила на обвинения в попытке переворота в Черногории
Комиссия Госдумы по этике начала проверку Виталия Милонова
Что произошло за секунду до рукопожатия Трюдо и Трампа
Спорт
«Спартак» на финише, Витиньо возвращается на поле: обзор сборов ЦСКА обыграл норвежский «Сарпсборг» — 3:1. Хорошая новость — качество футбола остается высоким, команда готова к сезону
Авто
«Дубовый автомобиль ручной сборки» продают за $50 000 На сайтах объявлений появилось предложение купить уникальную машину, кузов которой выполнен из натуральной древесины
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду в том, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса» Народная артистка Светлана Карпинская продолжительное время боролась с болезнью
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
Дома 800 тысяч россиян признали опасными
Названы самые удобно расположенные новостройки Петербурга
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Татьяна Волосожар и Максим Траньков дали дочери греческое имя На прошлой неделе олимпийские чемпионы впервые стали родителями.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь