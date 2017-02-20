Приветствующая хозяина лапой ящерица стала звездой Интернета

Видеозапись опубликовал пользователь YouTube thehypnoguy1. Ролик называется «Вот что делает моя ящерица, когда я машу ей».

На записи видно, как владелец несколькими взмахами руки приветствует своего питомца. В ответ рептилия делает то же самое. За три дня ролик просмотрели более 166 тысяч человек и оставили более 140 комментариев, в которых зрители интересуются как владельцу удалось научить ящерицу такому трюку.