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17:38 (мск), источник: Tengrinews

Приветствующая хозяина лапой ящерица стала звездой Интернета

Ящерица, которая поприветствовала лапой хозяина, набирает популярность в Интернете, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Видеозапись опубликовал пользователь YouTube thehypnoguy1. Ролик называется «Вот что делает моя ящерица, когда я машу ей».

На записи видно, как владелец несколькими взмахами руки приветствует своего питомца. В ответ рептилия делает то же самое. За три дня ролик просмотрели более 166 тысяч человек и оставили более 140 комментариев, в которых зрители интересуются как владельцу удалось научить ящерицу такому трюку.

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