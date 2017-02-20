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17:35 (мск), источник: Volga News

Автобусные маршруты предлагают временно закрывать при плохом состоянии дороги

Члены комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи Самарской губернской думы предлагают внести изменения в список причин, которые будут служить основанием для запрещения движения общественного пассажирского автотранспорта.

В список вошли такие причины как плохое состояние улиц и снижение пассажиропотока.

«Необходимо заложить в законопроекте срок, в течение которого нарушения должны быть устранены, а маршрут — восстановлен», — отметил заместитель председателя комитета Сергей Блохин.

Также проект изменений в областной закон «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным транспортом на территории Самарской области» предусматривает сокращение срока, в течение которого исполнительная власть должна давать ответ о целесообразности открытия маршрута пассажирского транспорта.

Согласно предложенным изменениям, вместо 30-дневного срока предлагается установить 15-дневный.

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