Автобусные маршруты предлагают временно закрывать при плохом состоянии дороги

В список вошли такие причины как плохое состояние улиц и снижение пассажиропотока.

«Необходимо заложить в законопроекте срок, в течение которого нарушения должны быть устранены, а маршрут — восстановлен», — отметил заместитель председателя комитета Сергей Блохин.

Также проект изменений в областной закон «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным транспортом на территории Самарской области» предусматривает сокращение срока, в течение которого исполнительная власть должна давать ответ о целесообразности открытия маршрута пассажирского транспорта.

Согласно предложенным изменениям, вместо 30-дневного срока предлагается установить 15-дневный.