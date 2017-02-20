Молочные кухни Нижнего Новгорода начнут поставки продукции в детсады

Как сообщила в ходе заседания фракции «Единой России» в Думе Нижнего Новгорода 20 февраля замглавы горадминистрации Наталия Казачкова, для начала поставки будут вестись в тестовом режиме.

По ее словам, в тестовом режиме молочная продукция будет поставляться в 6 детсадов: 3 в верхней части, 3 в нижней. Производственных мощностей кухонь для осуществления таких поставок хватает, но чтобы поставлять продукцию во все детсады в городе, их придется увеличить.

Однако, как отметила Наталия Казачкова, с поставками появятся и дополнительные доходы, что позволит поднять производственные мощности. Кроме того, благодаря кисло-молочным продуктам собственного производства детсадам удастся сэкономить средства, а нижегородским фермерам заработать дополнительные деньги.

Как сообщалось ранее, более 150 млн. рублей планируется направить на закупку питания для молочных кухонь Нижнего Новгорода в 2017 году.