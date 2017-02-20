Синоптики объявили предупреждение о возникновении ЧС в Нижнем Новгороде 21 февраля в связи со шквалистым ветром

Как сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области, по данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» в течение суток 21 февраля.

местами по Нижегородской области и в Нижнем Новгороде ожидается сильный ветер до 15 метров в секунду.

В связи с такими неблагоприятными погодными явлениями прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением или обрывом линий ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ.

Между тем напомним, что синоптики прогнозируют тёплую и дождливую погоду в Нижегородской области в начале недели.