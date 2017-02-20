Активисты хотят провести референдум по вопросу передачи соборов РПЦ

«Мы поняли, что одним Исаакиевским собором дело не ограничится. Петропавловский собор также находится в госсобственности Петербурга и таким же образом в случае подачи заявки от РПЦ может быть передан на условиях федерального закона. Мы опасаемся, что следом за Исаакиевским собором начнется кампания по передачи церкви Петропавловского собора. Кроме того, есть еще Спас на Крови. Поэтому все эти здания включены в вопрос референдума», — заявил Ковалев.

В тексте проекта референдума сформулирован вопрос, согласен ли участник опроса, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения находящиеся в собственности Петербурга здания Исаакиевского собора, Петропавловского собора и Спаса на Крови, должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями.

После заседания инициативная группа обратится в горизбирком с ходатайством о своей регистрации.

После этого активисты намерены поднять вопрос о проведении соответствующего референдума. В инициативную группу входят депутаты, представители оппозиции какие, как Борис Вишневский, Максим Резник и другие, а также представители общественных движений.

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Прежним остается и юридический статус объекта — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.