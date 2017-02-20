Ирландская деревня потребовала у британского музея скелет коня Наполеона

Ирландцы объявили, что останки Маренго, на котором Наполеон ездил во время битвы при Аустерлице, Йене и Ауэрштедте, а также Ваграмского сражения, принадлежат Баттевэнту. По их словам, жеребца вырастили в деревне, после чего он был продан на лошадиной ярмарке.