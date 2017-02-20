Странный светофор с «красным кружком» заметили на Московском проспекте

Как сообщает читатель «Водителя Петербурга», допсекция светофора, установленного на пересечении Московского проспекта и 1-й Красноармейской улицы, если ехать по Московскому от Фонтанки, вместо красного сигнала показывает «красный кружок».

Строго по ПДД, этот светофор разрешает движение во всех направлениях, так как в правилах ничего не сказано о «красном кружке» на допсекции, а на основной секции светофора не указано направление движения.