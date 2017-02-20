Продажа билетов на седьмой Платоновфест в Воронеже стартует 2 марта
Городские и
Городские и
Продажи билетов на события седьмого Платоновского фестиваля стартуют в Воронеже 2 марта, объявил художественный руководитель форума Михаил Бычков на
В предыдущие годы продажи билетов на Платоновфест традиционно открывались в двадцатых числах февраля. Более поздний старт продаж в 2017 году Михаил Бычков объяснил тем, что дирекция учла длинные выходные в феврале.
— Длинные праздничные выходные все разбили. Это же целая история — подготовить одновременно и
Со 2 марта воронежцы смогут приобрести билеты на события театральной и музыкальной программ фестиваля. Литературную и выставочную программы форума дирекция объявит позднее. Кроме того, в афишу седьмого Платоновфеста войдут несколько бесплатных уличных мероприятий.
Седьмой международный Платоновский фестиваль искусств пройдет в Воронеже со 2 по 14 июня.