Продажа билетов на седьмой Платоновфест в Воронеже стартует 2 марта

Продажи билетов на события седьмого Платоновского фестиваля стартуют в Воронеже 2 марта, объявил художественный руководитель форума Михаил Бычков на пресс-конференции в понедельник, 20 февраля. Кассы начнут работать в 10 утра.

В предыдущие годы продажи билетов на Платоновфест традиционно открывались в двадцатых числах февраля. Более поздний старт продаж в 2017 году Михаил Бычков объяснил тем, что дирекция учла длинные выходные в феврале.

— Длинные праздничные выходные все разбили. Это же целая история — подготовить одновременно и интернет-кассы, и многочисленные точки продаж в городе, — отметил Бычков.

Со 2 марта воронежцы смогут приобрести билеты на события театральной и музыкальной программ фестиваля. Литературную и выставочную программы форума дирекция объявит позднее. Кроме того, в афишу седьмого Платоновфеста войдут несколько бесплатных уличных мероприятий.

Седьмой международный Платоновский фестиваль искусств пройдет в Воронеже со 2 по 14 июня.