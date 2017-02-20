Ученые выяснили, чем мужская дружба отличается от женской

Ученые попросили тридцать учеников старших классов составить списки своих друзей и указать, насколько тесными были их дружеские связи. Через четыре месяца после исследования участники эксперимента закончили школу, и многие из них разъехались по разным городам. Позже, через 9 и 18 месяцев после первого опроса, молодых людей попросили вновь указать те же данные, что и в первый раз.

Выяснилось, что для того, чтобы сохранять дружеские отношения на расстоянии, женщинам достаточно лишь периодически общаться по телефону.