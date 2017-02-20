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18:56 (мск), источник: РИА Новости

Ученые выяснили, чем мужская дружба отличается от женской

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Представители разных полов поддерживают дружеские отношения разными способами — к такому выводу пришли исследователи из Оксфордского университета, пишет Guardian.

Ученые попросили тридцать учеников старших классов составить списки своих друзей и указать, насколько тесными были их дружеские связи. Через четыре месяца после исследования участники эксперимента закончили школу, и многие из них разъехались по разным городам. Позже, через 9 и 18 месяцев после первого опроса, молодых людей попросили вновь указать те же данные, что и в первый раз.

Выяснилось, что для того, чтобы сохранять дружеские отношения на расстоянии, женщинам достаточно лишь периодически общаться по телефону.

А вот мужчины в буквальном смысле предпочитают словам дела: чтобы оставаться друзьями, им необходимо что-то делать вместе — например, ходить на футбол или в паб, говорится в статье.

По словам руководителя исследования Робина Данбара, результаты показывают, что на дружбу серьезно влияют гендерные различия. «Возможно, именно поэтому у женщин связи между близкими друзьями гораздо теснее, и они так болезненно реагируют на их разрыв», — цитирует ученого Guardian. В отличие от женщин, мужчины смотрят на дружбу проще. «У них есть своя компания, в которой чаще всего четыре человека. Если мужчина отдаляется от друзей, то, как говорится, “с глаз долой — из сердца вон”. Он просто найдет себе новых приятелей», — говорит Данбар.

Комментарии
1
Иван Петров
Если знать, какие даже не нравы , а традиции царят в Оксфорде и Итоне, то именно такие исследования логичны.
Троллей прошу не возбуждаться, черпаю знания не с собственного опыта, токмо с неоднократных откровений ( в западных СМИ) самих выпускников.
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