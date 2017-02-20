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18:43 (мск), источник: Обозреватель

Малкович и Малышко: Шевченковский комитет объявил лауреатов премии

Шевченковский комитет объявил лауреатов Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко за 2017 год.

Об этом на своей странице в Facebook написал член Шевченковского комитета Ростислав Семкив.

«Шевченковская по литературе: Иван Малкович», — написал он.

«Богдана Фроляк (музыка), Николай Малышко (визуальные), Степан Коваль (кино)», — добавил позже Семкив в комментариях.

Как сообщал «Обозреватель», в прошлом году лауреатами Шевченковской премии стали украинский политзаключенный — режиссер Олег Сенцов, диссидент и публицист Левко Лукьяненко, балетмейстер Раду Поклитару, певица Анжелина Швачка и художник Михаил Гуйда.

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