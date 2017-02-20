Малкович и Малышко: Шевченковский комитет объявил лауреатов премии
Шевченковский комитет объявил лауреатов Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко за 2017 год.
Шевченковский комитет объявил лауреатов Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко за 2017 год.
Об этом на своей странице в Facebook написал член Шевченковского комитета Ростислав Семкив.
«Шевченковская по литературе: Иван Малкович», — написал он.
«Богдана Фроляк (музыка), Николай Малышко (визуальные), Степан Коваль (кино)», — добавил позже Семкив в комментариях.
Как сообщал «Обозреватель», в прошлом году лауреатами Шевченковской премии стали украинский политзаключенный — режиссер Олег Сенцов, диссидент и публицист Левко Лукьяненко, балетмейстер Раду Поклитару, певица Анжелина Швачка и художник Михаил Гуйда.