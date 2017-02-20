Заехавших в Каспийское море владельцев внедорожников ищет полиция Актау
В департаменте внутренних дел Мангистауской области установили личность одного и продолжают искать двух других водителей, которые заехали в море на джипах, сообщает lada.kz.
В департаменте внутренних дел Мангистауской области установили личность одного и продолжают искать двух других водителей, которые заехали в море на джипах, сообщает lada.kz.
Видеозапись, на которой запечатлено, как три автомобиля заезжают в Каспийское море, изучили в департаменте внутренних дел Мангистауской области.
Личность одного из участников «пробега», как сообщили в
«Найден водитель автомашины Nissan
По статье 601 (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями настоящей главы) нарушителям может грозить штраф в размере пяти МРП (11345 тенге), а по статье 597 (Нарушение правил остановки или стоянки ТС на тротуаре, а также остановка или стоянка ТС на клумбах, детской или спортивной площадке) — 15 МРП (34035 тенге).
Видеозапись с внедорожниками, катающимися в море, появилась 20 февраля. Автор видеоролика предположил, что таким необычным образом автолюбители решили сэкономить на мойке.