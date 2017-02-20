Заехавших в Каспийское море владельцев внедорожников ищет полиция Актау

Видеозапись, на которой запечатлено, как три автомобиля заезжают в Каспийское море, изучили в департаменте внутренних дел Мангистауской области.

Личность одного из участников «пробега», как сообщили в пресс-службе ведомства, уже установили.

«Найден водитель автомашины Nissan X-Trail 1989 года рождения. В его отношении началось досудебное расследование по двум статьям Административно кодекса. Сейчас мы устанавливаем личности остальных автовладельцев», — сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел Мангистауской области.

По статье 601 (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями настоящей главы) нарушителям может грозить штраф в размере пяти МРП (11345 тенге), а по статье 597 (Нарушение правил остановки или стоянки ТС на тротуаре, а также остановка или стоянка ТС на клумбах, детской или спортивной площадке) — 15 МРП (34035 тенге).

Видеозапись с внедорожниками, катающимися в море, появилась 20 февраля. Автор видеоролика предположил, что таким необычным образом автолюбители решили сэкономить на мойке.