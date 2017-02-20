С улиц Петербурга убирают воду из-за грядущих морозов

Дорожники активно готовятся к заморозкам и убирают воду с улиц Петербурга, пишет АН «Оперативное прикрытие».

Синоптики обещают снегопад, а затем морозы. Поэтому дорожные предприятия освобождают водоприемные устройства на дорожной сети, чтобы отвести с дорог и тротуаров воду.

Также специалисты готовят технику с запасом противогололедных материалов. На самых опасных участках дорог определены 119 точек дежурства. И 144 точки на тротуарах города.

Ситуация осложняется тем, что грунт на газонах еще не оттаял и принять воду с закрытых тротуаров нельзя. Это приводит к скоплению на них осадков — садовники и дорожники совместными усилиями отводят воду к канализационным колодцам.

Всего на уборке улиц сегодня работают более 660 машин. При ухудшении погоды количество техники возрастет.

К слову, дежурная служба комитета по благоустройству круглосуточно принимает звонки горожан по тел. 314−60−13. Дополнительно открыта «зимняя» горячая линия — 576−14−83.