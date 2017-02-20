Белорусские историки планируют исследовать информацию о возможном захоронении Калиновского

По его словам, появившаяся в прессе информация о находке литовских археологов на горе Гедемина останков, как предполагается, повстанцев восстания 1863−1864 годов, а конкретно Кастуся Калиновского и Сигизмунда Сераковского, не осталась без внимания белорусских ученых. Однако давать комментарии на этот счет рано, поскольку выдвинутая версия — лишь предположение. Необходимо провести исследования, прежде чем делать выводы. Белорусские специалисты будут интересоваться ходом дела у литовских коллег, сказал Вячеслав Данилович.

На днях СМИ сообщили о находке литовскими специалистами в результате схода грунта на горе Гедемина двух могил с останками пяти тел с завязанными руками. Был найден также серебряный медальон, который может датироваться серединой XIX века. Это послужило основой для предположения о возможном захоронении повстанцев 1863—1864 годов на горе Гедемина. Кастусь Калиновский был казнен на Лукишской площади в Вильно. Место захоронения неизвестно.