На Васильевском острове меняется схема движения автотранспорта, предупреждает ГАТИ.

Плановые работы стартуют 20 февраля и продлятся до 02 марта. В этом время на Большом проспекте В. О. и прилегающих магистралях будет действовать новая схема организации дорожного движения.

«Полностью прекращается движение транспорта на участке Большого проспекта В. О. от Косой линии до Кадетской линии с сохранением сквозного проезда по перекресткам с 20−21, 18−19 и 16−17 линиями В. О.», — объясняют в ГАТИ.

Будет закрыт сквозной проезд по перекресткам Большого проспекта В. О. с 12−13, 8−9, 6−7 линиями В. О., Волжским пер. и ул. Репина.

«До 02 марта предусмотрено ограничение движения на перекрестках Большого пр. В. О. и 20−21, 18−19, 14−15, 10−11, 8−9, 2−3 линиями В. О., nbsp;— уточняет инспекция. — Просим водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и корректировать свой маршрут с учетом действующей схемы организации дорожного движения.