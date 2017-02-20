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19:56 (мск), источник: Publika.md

За неделю заболеваемость ОРВИ в Кишиневе выросла на 10%

Зима отступает, и вместе с потеплением идет новая волна заболеваемости ОРВИ. Число заболевших в Кишиневе растет с каждым днём. Врачи напоминают о мерах профилактики.

Источник: Publika.md

По данным муниципального центра общественного здоровья, за неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 10%.

«Госпитализировали с таким диагнозом девять человек — двое взрослых и семеро детей. Две недели назад ситуация была стабильной, но сейчас отмечается тенденция к росту», — заявил глава управления здравоохранения Кишинева Михай Молдовану.

По словам врачей, в феврале иммунитет ослабевает. В это время нужно меньше бывать в людных местах.

«Стоит принимать поливитамины, но главное — сбалансированное питание, больше овощей и фруктов, богатых витамином С. Заболевшего нужно изолировать в отдельной комнате. И как можно больше пить», — говорит семейный врач Вероника Трофимова.

Больше всего вирусным инфекциям подвержены дети.

«Главное — предотвратить осложнения и вовремя обратиться к врачу. Он скажет, нужны ли лекарства».

«Ребенка пока оставляем дома. Знаем, что сейчас — сезон вирусов, так что лучше перестраховаться».

За последнюю неделю в Кишиневе зарегистрировали более 2 700 случаев острых респираторных инфекций.

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