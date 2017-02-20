Немецкая киноактриса Марика Рекк оказалась советской разведчицей

Источник: AP 2017

Рекк с 1940-х годов была частью агентурной сети, которая отвечала за передачу советским властям военной разведывательной информации высокой важности, следует из документов, фрагменты которых опубликовал немецкий таблоид Bild. Как отмечается в бумагах, Рекк завербовал ее директор Хайнц Хоффмайстер, который на тот момент уже работал на СССР.

Пока останется неизвестным, какую именно роль в агентурной сети играла Рекк и какую информацию она передавала в Москву. Ее муж, кинорежиссер Георг Якоби также, вероятно, был завербован советскими спецслужбами.

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По данным издания, во главе сети, к которой принадлежала Рекк, предположительно находился легендарный советский разведчик Ян Черняк, которого за его талант оставаться незамеченным прозвали «человек без тени». В его агентурную сеть входили около 35 разведчиков, включая банкиров, военных, государственных чиновников, а также актрису Ольгу Чехову. Первое упоминание о разведывательной деятельности Рекк встречается в датируемых ноябрем 1951 года документах немецкой организации «Гелен» (Gehlen), которая была предтечей современной разведслужбы Германии. В том же 1951 году Рекк объявила, что заканчивает свою актерскую карьеру. Газеты тогда писали, что она хотела открыть собственный бутик в Дюссельдорфе и продавать изделия из швейцарской шерсти.

Однако немецкая разведка пришла к выводу, что это был лишь хитроумный ход, который позволили Рекк и дальше работать на СССР.

Актерская карьера Рекк началась в 1930-е годы. В 1935 году она снялась в своем первом немецком фильме «Легкая кавалерия» (Leichte Kavallerie). С этой картины началась ее крайне успешная карьера в кино Третьего Рейха. Она была одной из любимых актрис Адольфа Гитлера, ей даже приписывали роман с министром пропаганды Йозефом Геббельсом. По окончании Второй мировой войны в качестве наказания за тесную связь с нацистским руководством на два года ей запретили работать.

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