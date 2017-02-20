Умер представитель России при ООН Виталий Чуркин

Чуркин умер за день до своего 65-летия.



«МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке скоропостижно скончался Постоянный представитель Российской Федерации при ООН В. И. Чуркин», — говорится в сообщении ведомства.



Он ушел из жизни на рабочем посту, отмечает пресс-служба МИД.



Чуркин был назначен постоянным представителем России при ООН 8 апреля 2006 года. Ранее он занимал должность посла по особым поручениям МИД России.



С 1992 года по 1994-й Чуркин был заместителем главы МИД.