Умер представитель России при ООН Виталий Чуркин
Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался в
Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался в
Чуркин умер за день до своего 65-летия.
«МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 20 февраля, за день до своего 65-летия, в
Он ушел из жизни на рабочем посту, отмечает
Чуркин был назначен постоянным представителем России при ООН 8 апреля 2006 года. Ранее он занимал должность посла по особым поручениям МИД России.
С 1992 года по 1994-й Чуркин был заместителем главы МИД.