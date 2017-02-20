Захвативший заложников москвич выпрыгнул из окна
Он не пострадал, его задержали.
Он не пострадал, его задержали.
Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU — Мужчина, удерживавший в заложниках свою семью в квартире на Боровском шоссе в Москве задержан, сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.
«Мужчина выпрыгнул из окна, упал на батут и в настоящий момент он задержан», — сказал собеседник агентства.
Ранее в
Как сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах, по предварительным данным у мужчины, захватившего заложников белая горячка.