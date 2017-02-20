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20:42 (мск), источник: Интерфакс

Захвативший заложников москвич выпрыгнул из окна

Он не пострадал, его задержали.

Источник: Reuters

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU — Мужчина, удерживавший в заложниках свою семью в квартире на Боровском шоссе в Москве задержан, сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.

«Мужчина выпрыгнул из окна, упал на батут и в настоящий момент он задержан», — сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе столичного главка полиции «Интерфаксу» сообщили, что мужчина взял в заложники семью в квартире на Боровском шоссе.

Как сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах, по предварительным данным у мужчины, захватившего заложников белая горячка.

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