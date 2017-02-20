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22:50 (мск), источник: Om1.ru

Омская область в рейтинге по качеству жизни упала на 15 строчек

Регион с 37-го места перепрыгнул на 52-е.

Агентство «РИА Рейтинг» опубликовало очередной рейтинг регионов России по качеству жизни. Омская область показала падение сразу на 15 позиций: с 37-го на 52-е место. Впереди оказались Удмуртия, Оренбургская, Смоленская области, Адыгея, Камчатский край.

В Сибирском федеральном округе регион занял 4-е место, уступив Новосибирской области, Красноярскому краю и Томской области. Причем в этих трех регионах также зафиксировали снижение качества жизни.

Негативные тенденции эксперты объяснили ростом доли населения с доходом ниже прожиточного минимума, повышением смертности и ухудшением экономических показателей. При этом улучшились показатели по младенческой смертности, общей заболеваемости и обеспеченности детскими садами.

В лидерах рейтинга по-прежнему Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Самое низкое качество жизни зафиксировали в Тыве, Ингушетии и Карачаево-Черкессии.

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