Омская область в рейтинге по качеству жизни упала на 15 строчек

Агентство «РИА Рейтинг» опубликовало очередной рейтинг регионов России по качеству жизни. Омская область показала падение сразу на 15 позиций: с 37-го на 52-е место. Впереди оказались Удмуртия, Оренбургская, Смоленская области, Адыгея, Камчатский край.

В Сибирском федеральном округе регион занял 4-е место, уступив Новосибирской области, Красноярскому краю и Томской области. Причем в этих трех регионах также зафиксировали снижение качества жизни.

Негативные тенденции эксперты объяснили ростом доли населения с доходом ниже прожиточного минимума, повышением смертности и ухудшением экономических показателей. При этом улучшились показатели по младенческой смертности, общей заболеваемости и обеспеченности детскими садами.