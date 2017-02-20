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20:25 (мск), источник: Sputnik.md

Синоптики рассказали, когда в Молдову придет настоящая весна

КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. Синоптики рассказали, как долго в Молдове продержится теплая погода и вернутся ли в страну морозы. Как заявила Sputnik главный синоптик центра метеорологических прогнозов Госгидрометеорологической службы Молдовы Светлана Шахова, на текущей неделе ожидаются частые осадки.

Источник: Sputnik.md

«Относительно теплая воздушная масса принесет осадки, в том числе смешанные. Сохранится сырая погода. Ожидается повышение температуры. С 22 февраля на столбиках термометров в дневные часы будет уже +5…+10, затем +10…+12 и дойдет даже до +16 градусов по Цельсию», — сказала собеседница.

По ее словам, такая по-настоящему весенняя погода обусловлена теплыми воздушными массами с Атлантики.

«Затем с севера пройдет атмосферный фронт. Поскольку более холодный воздух оттеснит более теплый, а это по прогнозу произойдет 25 февраля, температуры заметно понизятся. Но вскоре восстановится справедливость — температуры снова начнут постепенно повышаться», — отметила специалист.

Он подчеркнула, что пока еще рано говорить о весне. Это явление, объяснила специалист, можно охарактеризовать, как чередование порций теплой и холодной погоды.

«Как правило, это естественно для атмосферных процессов. Главное, что на этой неделе не ожидается сильных морозов, то есть температуры будут около нуля и выше. Исключением станет только сегодняшняя ночь, когда прогнозируется —1…-6», — сказала Шахова.

Она добавила, что впоследствии не исключены отрицательные температуры.

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