Учёные нашли главное отличие женской дружбы от мужской
Исследователи из Оксфордского университета отметили, что различие связано с умением дружить на расстоянии, пишет life.ru.
Исследователи из Оксфордского университета отметили, что различие связано с умением дружить на расстоянии, пишет life.ru.
Учёные из Оксфордского университета попросили 30 учеников старших классов составить списки своих друзей и отметить, насколько тесными были их дружеские связи, сообщают «Дни.ру» со ссылкой на Guardian.
Спустя четыре месяца многие респонденты разъехались по разным городам, так как закончили школу. А уже через девять месяцев и полтора года исследователи вновь обратились к ним, попросив составить подобные списки.
Оказалось, что женщинам для поддержания дружеских отношений достаточно периодически общаться по телефону. Мужчинам же необходимо видеться и
Руководитель исследования Робин Данбар отметил, что результаты исследования показывают серьёзные различия между дружбой двух полов. Он подчеркнул, что у женщин такая связь гораздо теснее, они более болезненно реагируют на её разрыв.