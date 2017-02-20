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20:27 (мск), источник: Publika.md

Учёные нашли главное отличие женской дружбы от мужской

Исследователи из Оксфордского университета отметили, что различие связано с умением дружить на расстоянии, пишет life.ru.

Источник: Publika.md

Учёные из Оксфордского университета попросили 30 учеников старших классов составить списки своих друзей и отметить, насколько тесными были их дружеские связи, сообщают «Дни.ру» со ссылкой на Guardian.

Спустя четыре месяца многие респонденты разъехались по разным городам, так как закончили школу. А уже через девять месяцев и полтора года исследователи вновь обратились к ним, попросив составить подобные списки.

Оказалось, что женщинам для поддержания дружеских отношений достаточно периодически общаться по телефону. Мужчинам же необходимо видеться и что-то делать совместно, хотя бы ходить в бар.

Руководитель исследования Робин Данбар отметил, что результаты исследования показывают серьёзные различия между дружбой двух полов. Он подчеркнул, что у женщин такая связь гораздо теснее, они более болезненно реагируют на её разрыв.

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