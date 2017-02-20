Врачи рассказали, какие орехи самые полезные

Выяснилось, что чемпионом по содержанию антиоксидантов является грецкий орех, причем сами антиоксиданты — гораздо более высокого качества, чем в других орехах. Эти элементы замечательно защищают организм от вредных химических веществ, которые могут приводить к разным заболеваниям, и тормозят процессы старения.

По мнению ученых, не все знают о пользе грецких орехов. к тому же, многие боятся поправиться. Однако исследователи уверяют, что в орехах содержатся полезные полинасыщенные жиры, а не мононасыщенные, которые приводят к закупорке сосудов.