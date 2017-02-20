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20:51 (мск), источник: РБК - Украина

Врачи рассказали, какие орехи самые полезные

В ходе разнообразных исследований ученые изучили состав грецкого, бразильского, лесного орехов, миндаля, фисташек и арахиса, пишет «Лиза».

Выяснилось, что чемпионом по содержанию антиоксидантов является грецкий орех, причем сами антиоксиданты — гораздо более высокого качества, чем в других орехах. Эти элементы замечательно защищают организм от вредных химических веществ, которые могут приводить к разным заболеваниям, и тормозят процессы старения.

По мнению ученых, не все знают о пользе грецких орехов. к тому же, многие боятся поправиться. Однако исследователи уверяют, что в орехах содержатся полезные полинасыщенные жиры, а не мононасыщенные, которые приводят к закупорке сосудов.

Кроме того, орехи не приводят к набору лишнего веса: из-за высокой питательности орехов насыщение происходит быстрее, без переедания.

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