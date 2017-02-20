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20:37 (мск), источник: ТАСС

Биография Виталия Чуркина

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 февраля постпред РФ при ООН Виталий Чуркин умер в Нью-Йорке на 65 году жизни. 21 февраля 2017 г. Чуркину исполнилось бы 65 лет.

Источник: AP 2017

Виталий Иванович Чуркин родился 21 февраля 1952 г. в Москве в семье авиационного инженера-конструктора.

В 1974 г. окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР (ныне — МГИМО МИД России).

Кандидат исторических наук. В 1980 г. в Дипломатической академии МИД СССР защитил диссертацию на тему «Китай и Япония во внешнеполитической стратегии США, 1969−1980».

В детстве снимался в эпизодических ролях в трех художественных кинофильмах, два из которых были посвящены биографии Владимира Ленина (Ульянова): «Синяя тетрадь» (1963; реж. Лев Кулиджанов), «Ноль три» (1964; реж. Игорь Ельцов), «Сердце матери» (1965; реж. Марк Донской).

С 1974 г. по 1979 г. работал референтом, старшим референтом в отделе переводов МИД СССР, был переводчиком на переговорах об ограничении стратегических вооружений ОСВ-2 в Женеве.

В 1979—1982 гг. — третий, второй, первый секретарь отдела США МИД СССР.

В 1982—1987 гг. — второй, затем первый секретарь посольства СССР в США (Вашингтон).

С 1987 по 1989 гг. — референт Международного отдела Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза.

В 1989—1990 гг. — пресс-секретарь министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе.

В 1990—1991 гг. — начальник Управления информации МИД СССР, в 1991 г. — член коллегии МИД СССР.

С 1991 по 1992 гг. — начальник Управления информации Министерства внешних сношений СССР, затем МИД России.

В 1992 г. — Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Чили.

С июня 1992 г. по октябрь 1994 г. — заместитель министра иностранных дел РФ Андрея Козырева. Являлся специальным представителем президента РФ на мирных переговорах по Югославии, в частности, вел переговоры между участниками боснийского конфликта и западными странами.

В 1994—1998 гг. — Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Бельгии и представитель России в НАТО.

С 26 августа 1998 г. по 5 июня 2003 г. — Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Канаде.

В 2003—2006 гг. — посол по особым поручениям МИД РФ, являлся председателем Комитета старших должностных лиц международной межправительственной организации Арктический совет.

С 8 апреля 2006 г. — постоянный представитель РФ при ООН в Нью-Йорке, представитель РФ в Совете Безопасности ООН.

Чрезвычайный и Полномочный Посол (1990).

Награжден орденами Почета (2009), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2012). Отмечен благодарностью президента РФ (1994).

У Виталия Чуркина осталась жена и двое детей. Супруга Ирина окончила Институт иностранных языков им. Мориса Тореза, по образованию — переводчик с французского. Дочь Анастасия — выпускница МГИМО МИД России, корреспондент российского телеканала RT. Сын Максим также окончил МГИМО МИД России.

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