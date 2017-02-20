В Испании обнаружили потерянный римский город

По его информации, находка была сделана в районе муниципалитета Дриебес (автономное сообщество Кастилия-Ла- Манча). Работы по поиску начались в октябре прошлого года. Город, площадь которого составляет около 12 га, находится под землей на глубине около 70 см. Обнаружить его удалось благодаря использованию современных технологий, в частности, георадара.

Отмечается, что Карака прекрасно сохранился, в населенном пункте есть свои улицы, дома, храмы. Мэр муниципалитета Педро Ринкон рассказал, что специалисты располагали сведениями о существовании города, однако не знали, где именно он находится. «Удивительно, что в XXI веке это не было обнаружено раньше, — отметил археолог Хавьер Фернандес. — Результат поиска стал гораздо лучше, чем мы ожидали».