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21:49 (мск), источник: ТАСС

В Испании обнаружили потерянный римский город

Площадь города составляет около 12 га, пишет агентство EFE.

МАДРИД, 20 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Многопрофильная команда исследователей и археологов обнаружила в Испании римский город Карака. Об этом сообщило агентство EFE.

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По его информации, находка была сделана в районе муниципалитета Дриебес (автономное сообщество Кастилия-Ла- Манча). Работы по поиску начались в октябре прошлого года. Город, площадь которого составляет около 12 га, находится под землей на глубине около 70 см. Обнаружить его удалось благодаря использованию современных технологий, в частности, георадара.

Отмечается, что Карака прекрасно сохранился, в населенном пункте есть свои улицы, дома, храмы. Мэр муниципалитета Педро Ринкон рассказал, что специалисты располагали сведениями о существовании города, однако не знали, где именно он находится. «Удивительно, что в XXI веке это не было обнаружено раньше, — отметил археолог Хавьер Фернандес. — Результат поиска стал гораздо лучше, чем мы ожидали».

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